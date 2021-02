Inter, cessione in vista? Zhang: “Taglieremo le attività irrilevanti”

Inter, cessione in vista? Parla Zhang sr

Un discorso di Zhang Jindong fa tremare i tifosi dell’Inter. Il numero uno di Suning, infatti, ha parlato del futuro dell’azienda di Nanchino: nessun riferimento diretto alla società nerazzurra, ma il passaggio riportato da Titan Sport Plus, uno dei principali media cinesi a livello sportivo, sembra portare un messaggio piuttosto chiaro. che farebbe pensare ad una possibile cessione in vista del club meneghino. “Dovremo concentrarci sul campo di battaglia principale – spiega Zhang sr. – lavorare in sottrazione, ridisegnare la linea di battaglia. Ci concentreremo sul commercio al dettaglio con risoluzione, chiuderemo e taglieremo le nostre attività irrilevanti in favore del commercio al dettaglio senza esitazioni”.

