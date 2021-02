Mihajlovic e Ibrahimovic insieme a Sanremo

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, è intervenuto oggi in conferenza stampa durante la quale ha confermato che salirà sul palco del Festival di Sanremo insieme a Zlatan Ibrahimovic: “Andrò a Sanremo: io e Ibra faremo schifo insieme – ha scherzato il tecnico rossoblu -. Ho già dimostrato di non essere in grado di ballare, a dire il vero non so neppure cantare. Però ci proverò…”, ha riportato il sito gianlucadimarzio.com.

