Inter, calendario in salita e i dubbi di Suning | RIVALI SCUDETTO

Milan, le rivali scudetto: il punto sull’Inter

E’ inutile girarci attorno. L’obiettivo del Milan è quello di qualificarsi alla prossima Champions League, ma più passano le giornate e più lo scudetto diventa un sogno possibile. In questo momento le rivali principali sembrano essere due: la Juventus e l’Inter, senza dimenticare però Roma, Napoli, Lazio e Atalanta.

I nerazzurri vengono dalla sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus, ma Antonio Conte è comunque riuscito a tappare qualche falla emersa all’inizio della stagione. L’eliminazione dalla Champions League è stato un duro colpo da digerire per tutto l’ambiente, ma i nerazzurri sono comunque riusciti a riprendersi in campionato, anche se stiamo parlando probabilmente della squadra favorita a vincere la Serie A in questa stagione. C’è però da sottolineare come il calendario dell’Inter non sia dei più agevoli: Fiorentina (Serie A), Juventus (Coppa Italia), Lazio (Serie A) e Milan (Serie A). Match dispendiosi dal punto di vista fisico e mentale che possono far perdere lucidità a Lukaku e compagni.

C'è però un altro aspetto da sottolineare, cioè quello legato alla possibile cessione della società. Come ormai è noto, il gruppo Suning è alla ricerca di investitori per rilevare il club e le voci sono sempre più in aumento. E' chiaro come tutto questo possa influire sul rendimento della squadra, così come è successo al Milan nel periodo di Yonghong Li. A tal proposito, ecco le parole di Antonio Conte al termine della gara contro la Juventus: "Voci sulla cessione del club? C'è una situazione particolare, è inutile nasconderlo. Anche perché siamo partiti con un progetto e il progetto si è fermato ad agosto". Insomma, staremo a vedere, ma l'Inter resta comunque probabilmente l'accreditata principale per vincere lo scudetto.