Ibrahimovic, per lo svedese Parma è terra di gol e dolci ricordi | News

Le ultime notizie sul Milan. Il Parma è la vittima preferita di Ibrahimovic: per lo svedese si contano 10 gol in 12 partite contro i ducali

Parma, Roma e Palermo: sono queste le vittime preferite di Zlatan Ibrahimovic in Serie A . Questo è quello che riporta 'La Gazzetta dello Sport' e proprio domani, Ibra e il Milan affronteranno i ducali per quella che sarà una gara tanto importante quanto insidiosa. Sarà una partita tutt'altro che semplice per i ragazzi di Pioli, considerato che il Parma ha necessità di fare punti per raggiungere una salvezza che pare difficile ma non impossibile. Sfortuna vuole per la squadra di D'Aversa che si ritroveranno contro l'attaccante svedese dei rossoneri, il quale ha un feeling speciale con i gialloblù specialmente quando scende sul campo dello Stadio 'Tardini'.

Per Ibrahimovic, infatti, si contano 10 gol in 12 partite contro il Parma con le maglie di Juventus, Inter e Milan. L'ultima rete in casa dei ducali risale al 2012, su calcio di rigore, con il 'Diavolo' spedito verso la conquista del secondo scudetto consecutivo che poi non arrivò. Tanti gol, dunque, per il 39enne di Malmo contro i gialloblù ma anche dolci ricordi. Dolci per lui, ovvio, ma non per i tifosi rossoneri. Nel 2008, grazie ad una sua doppietta, l'Inter vinse uno scudetto all'ultima giornata di campionato trascinato proprio da Zlatan. Adesso la squadra in cui gioca è diversa (per fortuna!), così come sono diversi gli obiettivi da raggiungere ma non meno importanti. Sicuramente per la squadra di Pioli domani non sarà una gara valevole per la vittoria del campionato ma per conquistare un posto in Champions League. E sarà, ancora una volta, Ibrahimovic a dover trascinare i suoi compagni di squadra, questa volta del Milan, in quel di Parma.