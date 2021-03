Hellas Verona-Milan, Pioli su Bennacer: “Ci sta abbia timore, deve stare bene”

Hellas Verona-Milan, le parole di Pioli su Bennacer

Domani si giocherà Hellas Verona-Milan, la 26^ giornata del campionato di Serie A. Non ci sarà, ancora una volta, Ismael Bennacer. L’algerino classe 1997 è il giocatore che più di tutti ha saltato partite in questa stagione. Stefano Pioli, nella conferenza stampa della vigilia, ha parlato anche di lui: “Ha avuto due infortuni, ora stiamo cercando di rimetterlo in campo al 100%, ci sta che abbia un po’ di timore. Deve sentirsi bene. Tutti quelli che stanno mancando sono importanti, non credo possa aiutarci sottolinare chi più e chi meno. Abbiamo già dimostrato di poter giocare bene anche in emergenza”. Leggi tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa >>>