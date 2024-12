Gran Galà del Calcio: ecco tutti i calciatori premiati della serata

In prima fila Enel, title sponsor dell’evento, in una serata che ha visto l’appoggio anche dei due media partner, Sky Sport e Rivista Undici. Mentre sui tavoli scorrevano le portate stellate di Oldani - dai tradizionali cappelletti ad uno speciale manzo all’olio fino al panettone soffice con cioccolato e arancia in crema accompagnato da Eminente Reserva 7 años - la serata si animava anche grazie alle performance dei due super artisti saliti sul palco del Galà: Baby K e Fred De Palma, che con le loro hit hanno acceso l’atmosfera e scatenato l’entusiasmo dei presenti.

Poi, l’incoronazione dei migliori: Lautaro Martínez, trionfatore assoluto ed eletto Calciatore dell’Anno. Una notte di emozioni a forti tinte nerazzurre con l’Inter premiata “Società dell’Anno” e Simone Inzaghi “Allenatore dell’Anno”. Festa anche per Marcus Thuram, il cui bolide nel derby della scorsa stagione contro il Milan si è conquistato il titolo di “Gol dell’Anno” grazie alle preferenze dei tifosi sul sito del Galà per un sondaggio che, in totale, ha superato i 30mila voti. Al trionfo interista ha fatto da contraltare la celebrazione dei 30 anni dal 4-0 del Milan nella finale di Atene in Champions League contro il Barcellona di Johan Cruijff. Un exploit ripercorso sul palco con alcuni degli eroi di quella notte: Alessandro Costacurta, Demetrio Albertini, Roberto