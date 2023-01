Milan-Sassuolo 2-5, Giroud: “Sostegno fantastico dei tifosi”

Sul momento del Milan: "Momento difficile, ma dobbiamo stare uniti. Abbiamo visto che abbiamo il sostegno fantastico dei tifosi: loro meritano di più. Tutte le cose non stanno andando nel verso giusto, bisogna fare di più ed essere concentrati. Oggi abbiamo fatto due gol in fuorigioco per pochissimo. Tutto va male, proviamo, vogliamo fare bene, ma non è abbastanza. Quando subiamo un attacco della squadra avversaria dobbiamo fare meglio. Abbiamo perso la solidità che era la nostra forza, con pochi gol subiti. Non voglio parlare dei giocatori che non ci sono, ma è vero che contano. Dobbiamo fare di più, proviamo a stare uniti. Dobbiamo rialzare il livello contro l'Inter e nella Champions. Spero di fare meglio di quello che facciamo ora. Non ho mai visto questo sostegno dei tifosi dopo questo tipo di sconfitte".