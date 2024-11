Genoa, ora è ufficiale: Vieira nuovo allenatore al posto di Gilardino

"Il Genoa CFC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Patrick Vieira. Il nuovo mister dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento dopo la formalizzazione del contratto nella sede di Villa Rostan. Dopo un percorso professionale, tra il 2011 e il 2015 , da Executive Development Football nell’Academy del Manchester City, Vieira ha allenato in carriera i team di New York City , Nizza , Crystal Palace e Strasburgo . Benvenuto mister!".

Prima grana da risolvere per Vieira in rossoblu, la posizione in classifica? No, tutt'altro. Si tratta del rapporto con Mario Balotelli, da un paio di settimane nuovo numero 45 dei liguri, con cui nella comune esperienza a Nizza, nella Ligue 1 transalpina, ebbe più di qualche problema.