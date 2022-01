Genoa, Shevchenko a rischio esonero: in due per sostituirlo | Serie A News

Potrebbe costare molto cara, ad Andriy Shevchenko, la partita Genoa-Spezia di ieri. Sembra che possa essere esonerato dalla panchina ligure

Genoa-Spezia , allo stadio 'Ferraris', è terminata 0-1 con un gol di Simone Bastoni . Questa sconfitta, in un derby ligure delicato ed importante per la classifica di Serie A , potrebbe costare cara ad Andriy Shevchenko , ex attaccante del Milan ed oggi tecnico del Genoa . Secondo quanto riferito, infatti, da 'TeleNord', il Genoa starebbe pensando di esonerare l'allenatore ucraino, che era giunto in rossoblu lo scorso 7 novembre , con un contratto triennale , per sostituire l'esonerato Davide Ballardini .

Sheva, finora, ha conquistato appena 3 punti in 9 partite sulla panchina del 'Grifone', non riuscendo mai a vincere, eccezion fatta per uno striminzito 1-0 in Coppa Italia in casa contro la Salernitana. Risultati, questi, che hanno scaraventato i rossoblu in penultima posizione, in piena zona retrocessione e che potrebbero dunque costargli il posto di lavoro. Ore di riflessione, quindi, in casa genoana e, pertanto, non è detto che sia Shevchenko a guidare la squadra in Milan-Genoa di Coppa Italia di giovedì sera a 'San Siro'.