Genoa, Zangrillo: “Voglio rispetto. La fanno da padrone sempre gli stessi”

"Io sono qua per invocare il rispetto dei 35 mila dello stadio. Gilardino non sarà qui. Noi soccombiamo sempre quando non c'è la certezza. Siamo più forti di queste cose. Stiamo stati fermi per due minuti: ma se non c'è la certezza, si lascia alla decisione sul campo. Poi abbiamo assistito a un'entrata assassina. Basta così. La fanno da padrone sempre gli stessi".