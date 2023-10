Genoa-Milan, la time machine di ‘acmilan.com’ | Serie A News

La prima ora abbondante di gioco aveva visto diverse occasioni da gol per entrambe le parti: Bonaventura e Kalinić da un lato, Galabinov e Zukanović dall'altro per un Genoa che registra anche un gol annullato per fuorigioco a Rigoni dopo check del VAR. Al 68' Gattuso alza il tasso offensivo rossonero, con l'uscita di Çalhanoğlu e l'ingresso in campo proprio di André Silva. La porta di Marassi, però sembra stregata da un incantesimo che si spezza quando il cronometro recita 93 minuti e 53 secondi. L'istante in cui l'attaccante portoghese si produce in una splendida torsione a insaccare il cross di Suso, per battere Perin e siglare l'1-0 del Milan a tempo sostanzialmente scaduto. Un gol da tre punti, il miglior modo per sbloccarsi anche in campionato per il nativo di Baguim do Monte. Milan, ecco quanto costerà il nuovo attaccante >>>