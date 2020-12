Genoa-Milan, problema per Maran: si ferma Pandev | Serie A News

Ultime Notizie Genoa Milan: Pandev non ci sarà

MILAN NEWS – Assenza importante per Rolando Maran in vista della partita di stasera contro il Milan. Non ci sarà infatti Goran Pandev. L'attaccante, infatti, si è fermato per problemi alla schiena. Recuperati invece Milan Badelj e Domenico Criscito, che comunque non dovrebbero partire dal primo minuto contro i rossoneri. In attacco, insieme a Scamacca, dovrebbe esserci Shomurodov.