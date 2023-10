Genoa-Milan, Pioli: “Vittoria difficile. In quattro per lo scudetto”

Sulla squadra: "Adesso riusciamo a vincere anche quando non siamo brillanti e quando non giochiamo al massimo. Nostri tifosi fantastici anche oggi. Abbiamo ottenuta una vittoria molto difficile".

Tre nomi su giocatori che possono crescere: "Perché solo tre? Tutti possiamo meglio. Gruppo coeso. Non può essere finito l'adattamento dei nuovi. Ci mettiamo alle spalle 4 settimane difficili. Partite malissimo col derby. Purtroppo non abbiamo ottenuto i punti in Champions: due punti non sono giusti. Ci giocheremo la Champions con convinzione".

Sulla sconfitta nel derby e lo scudetto: "Questo è il nostro obiettivo, ma ci sono Inter, Juventus e Napoli. Queste 4 lotteranno per lo scudetto. Questa è la quinta trasferta in otto partite. Recuperiamo giocatori come Kalulu, Loftus-Cheek e Krunic. Poi ci aspettano Juventus e PSG, partite importanti. Siamo soddisfatti, ma c'è tanto da fare ancora".

