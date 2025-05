Genoa-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

"Lavoriamo per preparare una partita alla volta - le parole di Conceição nella conferenza stampa della vigilia -, cercando sempre di migliorare come squadra. Stiamo ancora cercando la continuità, soprattutto l'equilibrio dentro la gara. Sentiamo ogni giorno la responsabilità, sappiamo che in campionato non abbiamo fatto bene e siamo rammaricati".

QUI GENOA — Il Genoa sta attraversando un periodo altalenante, nonostante la salvezza già ufficiale. Di recente i rossoblù hanno subito due sconfitte consecutive senza nemmeno segnare: 0-1 a Como e 0-2 in casa contro la Lazio. La squadra di Vieira cercherà di cogliere il fattore campo per ritrovare la via del gol e cercare di ottenere punti che mancano dal pari di Verona di metà aprile. Quella contro i rossoneri rappresenta un'opportunità per invertire la rotta. Recuperato Otoa, indisponibili Cornet, Cuenca, Ekuban, Onana e Malinovskyi.

"Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo a livello matematico - così Vieira -, ma abbiamo la responsabilità di finire bene, per i nostri tifosi e per la società. Dobbiamo avere l'attitudine giusta: intensità, voglia ed energia. Guardando la qualità offensiva e individuale del Milan, immagini che vogliano andare in Europa, mi aspetto vengano per vincere".

I NUMERI PRE-PARTITA DI GENOA-MILAN —

Milan e Genoa hanno pareggiato le 2 più recenti sfide di campionato, le squadre non impattano tre volte di fila nel dal biennio 1991/92. Rossoneri comunque senza sconfitte in 13 dei più recenti quattordici incroci di Serie A contro il Genoa (9V, 4N).

Il Milan ha vinto 5 delle più recenti sei gare al Ferraris contro il Genoa (1N), collezionando ben quattro clean sheets nel parziale; in particolare, il Diavolo non ha subito reti nelle 2 più recenti trasferte contro il Grifone.

Tra Serie A e Coppa Italia, il Milan ha vinto le 3 più recenti trasferte senza incassare gol. I rossoneri non vincono quattro match esterne di fila da marzo 2024, mentre non vincono quattro esterne con annesso clean sheet nella stessa stagione da dicembre 2003.

Christian Pulisic ha deciso l'unico incontro giocato in carriera al Ferraris contro il Genoa (1-0 il 7 ottobre 2023); escludendo le prime o seconde punte, l'americano potrebbe diventare il primo calciatore del Milan a segnare più di 10 gol nei primi due campionati di Serie A da Chiarugi (1972/73 e 1973/74).

DOVE VEDERE GENOA-MILAN IN TV — In Italia Genoa-Milan verrà trasmessa su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Conceição. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App (dove sarà disponibile la differita integrale nei giorni successivi), i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — Come arbitro è stato designato Collu, della sezione di Cagliari, alla nona presenza nel massimo campionato. Nessun precedente con i rossoneri. A completare l'organico i guardalinee Costanzo-Passeri, il quarto ufficiale Santoro e al VAR Gariglio; AVAR Mazzoleni.

La 35ª giornata di Serie A, nel weekend, in attesa di Genoa-Milan, ha prodotto questi verdetti: venerdì Torino-Venezia 1-1, sabato Cagliari-Udinese 1-2, Parma-Como 0-1, Lecce-Napoli 0-1 e Inter-Hellas Verona 1-0, domenica Empoli-Lazio 0-1, Monza-Atalanta 0-4, Roma-Fiorentina 1-0 e Bologna-Juventus 1-1.

Questa la classifica attuale: Napoli 77; Inter 74; Atalanta 68; Juventus, Roma e Lazio 63; Bologna 62; Fiorentina 59; Milan* 54; Como 45; Torino e Udinese 44; Genoa* 39; Cagliari 33; Hellas Verona e Parma 32; Lecce 27; Venezia 26; Empoli 25; Monza 15. (* = una gara in meno). LEGGI ANCHE: Milan, chi scegliere tra Jimenez e Walker? Parlano i numeri>>>