Genoa-Milan, i precedenti in casa rossoblù / Serie A News

Genoa-Milan, i precedenti in casa rossoblù

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo aver pareggiato a San Siro contro il Parma, il Milan sarà impegnato nella trasferta di Marassi contro il Genoa. Serve una vittoria ai ragazzi di Stefano Pioli per rilanciarsi in classifica dopo che le inseguitrici hanno rosicchiato qualche punto. I precedenti in trasferta contro il Grifone, secondo quanto dicono i numeri, sono abbastanza positivi. Solo contro la Juventus (24), infatti, il Genoa ha perso più match casalinghi in Serie A che contro il Milan (19). Completano 14 successi rossoblù e 19 pareggi. Enzo Raiola a Casa Milan per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma >>>