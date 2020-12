Mercato Milan – Enzo Raiola a Casa Milan: rinnovo Donnarumma e non solo

Mercato Milan, Enzo Raiola in sede

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Mercoledì di campionato per il Milan, che questa sera affronterà il Genoa a 'Marassi' alle ore 20:45. Parallelamente, la società sta giocando una partita non meno importante: il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto riferito da 'TuttoMercatoWeb' Enzo Raiola, agente e cugino del più famoso Mino, è arrivato a Casa Milan da pochi minuti per discutere del prolungamento del fuoriclasse 1999. Oltre al colloquio principale si dovrebbe discutere anche del futuro di alcuni giovani che potrebbero fare al caso dei rossoneri.