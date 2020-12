Genoa-Milan, contro il Grifone l’ultima sconfitta rossonera / Serie A News

Genoa-Milan, Grifone ultima squadra a battere il Diavolo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dal post-lockdown in Milan non ha più perso in campionato. Da marzo 2020 in poi è arrivata soltanto una sconfitta, ma in Europa League, contro il Lille. I rossoneri non perdono in Serie A dall'8 marzo, nella gara prima dello stop proprio contro il Genoa. Da allora numeri stratosferici per il Diavolo, che è l'unica squadra imbattuta nei maggiori cinque campionati europei dalla ripresa dei campionato lo scorso maggio (23 partite: 17 vittorie e sei pareggi).