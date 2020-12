Mercato Milan – Rinnovo Calhanoglu, incontro finito con l’agente: le ultime

Mercato Milan, le ultime sul rinnovo di Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – E’ terminato da pochi minuti il lungo incontro tra l’agente di Hakan Calhanoglu e la società a Casa Milan. Sul piatto il rinnovo del turco, con un’offerta di 3,5 milioni e una domanda di 6. Un summit lunghissimo, durato circa tre ore. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’ è stato un dialogo positivo in cui è stato fatto qualche passo in avanti. Non abbastanza però per la fumata bianca definitiva. Per questo motivo le parti si aggiorneranno nelle prossime settimane. Mercato Milan – Gomez rossonero, c’è la soluzione >>>