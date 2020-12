Genoa-Milan 2-2: numeri, curiosità e statistiche | Serie A News

Genoa-Milan 2-2: tutto quello che c’è da sapere sul match

GENOA-MILAN ULTIME NEWS (fonte: acmilan.com) – Un altro pareggio riacciuffato nel finale, come contro Hellas Verona e Parma. Il Milan non molla mai e, pur non trovando la vittoria per la seconda partita consecutiva, esce da ‘Marassi‘ con un punto prezioso. Queste le statistiche prodotte dal turno infrasettimanale di campionato.

1 – Il Milan ha segnato almeno due gol in 14 partite consecutive: record assoluto nella storia della Serie A, superato il Torino 1948 (13).

2 – Il Milan è imbattuto da 24 partite in campionato, striscia migliore dal 1993 per i rossoneri.

3 – Tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei con almeno 20 partite nel periodo, solo Milan (24) e Bayern Monaco (21) sono sempre andate a segno in campionato nel post-lockdown.

4 – Il Milan si è trovato in svantaggio nelle ultime due partite di Serie A: era successo solo una volta nelle precedenti 10 (contro il Verona).

5 – Davide Calabria non segnava da 15 partite in Serie A, dallo scorso luglio contro il Bologna. Calciomercato Milan, Paolo Maldini pesca a sorpresa dal Barcellona. Vai alla news >>>