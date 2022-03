Genoa, l’ex rossonero Arenz nuovo responsabile scouting | Serie A News

Sebastian Arenz è il nuovo responsabile scouting del Genoa: dalla stagione 2019-2020 lavorava per il Milan. Le sue prime parole da rossoblu

Queste le parole del GM Johannes Spors: “Conosco Arenz dai tempi in Red Bull, siamo felici di averlo convinto a lasciare una realtà come il Milan per unirsi a noi”.