Serie A, 7 positivi al Torino

Un vero e proprio focolaio in casa Torino scoppiato da alcuni giorni. A forte rischio il match contro il Sassuolo in programma venerdì sera in casa dei granata. I nomi dei calciatori positivi non sono stati resi pubblici a livello ufficiali, ma secondo alcune indiscrezioni sarebbero: Buongiorno, Singo, Bremer, Murru, Baselli, Linetty e infine il capitano Andrea Belotti.

