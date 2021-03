Fiorentina-Milan, Samu Castillejo unico diffidato | News

Le ultime notizie sul Milan. Nella gara tra Fiorentina e Milan, Samu Castillejo sarà l'unico diffidato nella squadra di Pioli

Fiorentina-Milan, Castillejo in diffida

Samu Castillejo sarà l'unico diffidato dei rossoneri nella gara tra Fiorentina e Milan. Le due squadre si affronteranno domenica alle 18 allo Stadio 'Artemio Franchi' per la gara valida per il 28esimo turno di Serie A. Stefano Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Rebic. Deve stare attento a non ricevere un'ammonizione Theo Hernandez: il terzino francese è arrivato a otto sanzioni e con un altro cartellino giallo salterebbe la prossima gara contro la Sampdoria. Intanto dal Portogallo dicono che il Milan sia su un attaccante da 50 milioni.