Fiorentina-Milan e il “caso rigori”: il dischetto da opportunità a problema

Tre rigori sbagliati in 90 minuti e si apre il "caso": un evento raro, anche se non del tutto inedito, quello accaduto in Fiorentina-Milan

Redazione PM 12 ottobre 2024 (modifica il 12 ottobre 2024 | 08:46)

Tre rigori sbagliati in 90 minuti: un evento raro, anche se non del tutto inedito. Nella storia della Serie A, soltanto in altre nove partite si sono registrati più errori dagli undici metri (quattro). Il posticipo della settima giornata tra Fiorentina e Milan si colloca subito dietro a queste partite. Sebbene lo spettacolo sia stato di alto livello, i tifosi di parte hanno sicuramente vissuto la gara con meno entusiasmo.