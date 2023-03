Fiorentina-Milan, il match preview di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato la preview della partita di questa sera contro la Fiorentina

(fonte acmilan.com) - Dopo un febbraio concluso nel migliore dei modi, il nuovo capitolo del libro rossonero si apre con una trasferta importante e impegnativa. Il primo appuntamento di marzo è Fiorentina-Milan, una sfida tra due squadre che tra qualche giorno saranno impegnate in Europa ma che adesso hanno gli occhi soltanto sulla 25ª giornata di Serie A. All'Artemio Franchi si gioca alle 20.45: ci prepariamo con la nostra Match Preview.

QUI MILANELLO

Per la seconda giornata consecutiva il Milan ha potuto preparare l'appuntamento di campionato con una settimana intera di allenamenti: aspetto da non sottovalutare, alla vigilia di due trasferte - dopo Firenze ci sarà il Tottenham a Londra - davvero importanti. Due delle tre assenze di giornata saranno quelle dei squalificati Krunić e Leão: l'unico che salterà la trasferta fiorentina per infortunio sarà Brahim Díaz, sostituito da De Ketelaere. Al posto del bosniaco potrebbe rivedersi da titolare Ismaël Bennacer, assente da oltre un mese e in ballottaggio per una maglia con Pobega e Vranckx, mentre tra i convocati c'è il ritorno anche di capitan Calabria (verso la titolarità sulla fascia destra) e di Alessandro Florenzi. Duello tra Rebić e Origi - col primo favorito - per sostituire, invece, il numero 17 rossonero.

"A livello personale è sempre una gara particolare e domani lo sarà ancora di più, perché Davide Astori è sempre con me", così Stefano Pioli alla vigilia. "È una partita tra due formazioni che si somigliano, dovremo essere bravi a concentrarci solamente su questi 90 minuti. Siamo noi a condizionare le nostre prestazioni e quando mettiamo in campo le giuste caratteristiche abbiamo grandi possibilità di far bene. È stata una settimana positiva, senza l'impegno infrasettimanale abbiamo beneficiato in energia, fiducia e autostima. Serviranno tanti punti e diverse vittorie per raggiungere il piazzamento in Champions, perciò dobbiamo pensare di partita in partita".

QUI FIORENTINA

I Viola non vincono in casa in campionato dal 7 gennaio (2-1 al Sassuolo) e stanno vivendo un periodo altalenante: brillante in Coppa (Semifinalista in Italia, agli Ottavi di Conference League dopo il doppio successo sul Braga), la squadra di Italiano viene dal 3-0 di Verona nell'ultimo turno ma anche dal singolo punto conquistato negli ultimi due impegni casalinghi di Serie A contro Bologna ed Empoli. Terzić unico indisponibile per infortunio per i toscani, che dovranno stare attenti anche alle diffide di Amrabat e Bonaventura: i due sono comunque attesi tra gli undici partenti dall'inizio, con l'ex rossonero che si gioca una maglia con Barák, in gol all'andata. Nel 4-3-3 di Vincenzo Italiano conferma in vista per González e Cabral con ballottaggio Saponara-Kouamé per completare il tridente. Dal primo minuto dovrebbe tornare, dopo il gol al Bentegodi, capitan Biraghi.

"Sarà una partita difficile per noi, conosciamo tutti il valore di questo Milan che è tornato a fare grandi prestazioni", il commento alla vigilia di Vincenzo Italiano. "Dovremo tirar fuori il meglio che abbiamo per qualità, atteggiamento e approccio alla partita. Cercheremo di contrastare il Milan con le nostre armi, arriviamo anche noi da un momento positivo e mi auguro che i ragazzi possano tirar fuori una prestazione di alto livello perché solo in questo modo sarà possibile contrastare i rossoneri".

DOVE GUARDARE FIORENTINA-MILAN

La sfida sarà trasmessa, in Italia, da DAZN e Sky Sport, a partire dalle 20.45. Per guardare la partita in un altro paese, puoi consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero".

Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 19.30 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio dell'Artemio Franchi. Al termine della gara, approfondimenti, interviste e la conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 20.40 appuntamento anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction di Fiorentina-Milan in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e non solo. Da non perdere anche la copertura del match sui nostri profili social, su acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

Sarà il 41enne brindisino Marco Di Bello a dirigere la sfida dell'Artemio Franchi: uno dei fischietti più esperti del massimo campionato, con 147 partite di Serie A già arbitrate in carriera, Di Bello vanta 15 precedenti con i rossoneri (10 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). In stagione ha già diretto Lazio-Milan dello scorso 24 gennaio. Ad assistere l'arbitro pugliese saranno i guardalinee Mokhtar e Palermo, oltre al quarto uomo Sacchi. Al VAR Di Paolo con Zufferli come AVAR.

La 25ª giornata di Serie A si è aperta venerdì 3 marzo con il big match Napoli-Lazio terminato 0-1. Sabato 4 oltre a Fiorentina-Milan si giocheranno Monza-Empoli alle 15.00 e Atalanta-Udinese alle 18.00. Quattro gli appuntamenti domenicali: Spezia-Hellas Verona alle 12.30, Sampdoria-Salernitana alle 15.00, Inter-Lecce alle 18.00 e Roma-Juventus alle 20.45. Due, infine, i posticipi del lunedì: Sassuolo-Cremonese alle 18.30 e Torino-Bologna alle 20.45.

Questa l'attuale classifica di Serie A: Napoli* 65; Lazio* 48; Inter, Milan 47; Roma 44; Atalanta 41; Juventus, Bologna 35; Torino, Udinese 31; Monza 29; Fiorentina, Empoli 28; Sassuolo, Lecce 27; Salernitana 24; Spezia 20; Hellas Verona 17; Cremonese 12; Sampdoria 11. (* = una partita in più).

