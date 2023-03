“Io come De Bruyne. E ai quarti il Milan”: l’onnipotenza di Calhanoglu

Le dichiarazioni di Hakan Calhanoglu, ex giocatore del Milan, ora in forza all'Inter, in merito al futuro e alle proprie qualità

Fabio Barera

Negli ultimi giorni sono diventate virali le parole di Hakan Calhanoglu, ex giocatore del Milan e al momento in forza all'Inter. Il turco ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, raccontandosi a tutto tondo, in cui tocca diversi temi interessanti, non risparmiandosi qualche battuta salace.

Al di là dell'intervento principale, il più importante certamente della sua intervista, sul terremoto che ha messo in ginocchio la penisola anatolica, Calhanoglu ha anche parlato delle sue qualità. Si sente sottovalutato, ma soprattutto non lontano da mostri sacri del calcio internazionale come Luka Modric e Kevin De Bruyne. Parole per altro in parte confermate dalle dichiarazioni rilasciate a TMW dal suo agente Gordon Stipic, secondo il quale il suo assistito avrebbe "lo stesso body language e lo stesso ruolo che aveva Andrea Pirlo".

Un'altra dichiarazione parecchio controversa, soprattutto tra i tifosi del Milan quella che lo vede smanioso di giocare un derby ai quarti contro il Diavolo. Dopo che ogni volta che ha affrontato la sua ex squadra ci sono state scaramucce con la tifoseria o con ex compagni. Senza dimenticare l'invito all'amico Kessié, un altro che ha lasciato il club di via Aldo Rossi, di raggiungerlo all'Inter dove "i campioni sono sempre ben accetti".

Tante parole quelle di Hakan Calhanoglu: il turco, non sempre è riuscito a mantenerle con i fatti. Dichiarazioni che potrebbero far trasparire l'amaro in bocca che gli è rimasto, dopo che, trasferitosi all'Inter, il Milan ha conquistato lo scudetto. Il trequartista, infatti, ha perso due titoli di fila per un soffio. Da quando ha lasciato i rossoneri, il turco ha spesso stuzzicato l'ambiente che lo ha cresciuto da quando è giunto in Italia, fino ad ora senza riscuotere grande successo. Tutto questo, rischia di oscurare il Calhanoglu calciatore. Milan, Pioli: “Con Ibrahimovic gli allenamenti sono diversi”

