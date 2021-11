Fiorentina-Milan, la probabile formazione dei viola | Serie A News

Le probabili scelte di formazione di Vincenzo Italiano per la partita di domani sera allo Stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e Milan

Archiviata la sosta delle nazionali, Fiorentina e Milan scenderanno sul prato dello Stadio Artemio Franchi domani sera alle 20.45. La partita sarà valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A Tim . I padroni di casa vogliono tornare a conquistare punti dopo la sconfitta nei minuti finali contro la Juventus nell'ultimo turno, mentre i rossoneri sono alla ricerca di una vittoria per mantenere ben salda la prima posizione in classifica.

L'allenatore dei viola, Vincenzo Italiano, è alle prese con numerose defezioni nel reparto difensivo. Recuperato Dragowski, il portiere polacco insidia Terracciano per una maglia da titolare. Difesa completamente da reinventare. Assenti per squalifica Milenkovic e Martinez Quarta, la Fiorentina dovrà fare a meno anche dell'infortunato Nastasic. Quartetto di difesa che sarà composto molto probabilmente da Igor e Venuti centrali, mentre Odriozola e Biraghi terzini. Chiavi di centrocampo affidate a Lucas Torreira, con Castrovilli e Bonaventura che agiranno da mezz'ali. Recuperato dal Covid Nico Gonzalez, l'attaccante argentino dovrebbe partire dalla panchina. Al suo posto Saponara, mentre è ballottaggio tra Callejon e Sottil per una maglia da titolare, con lo spagnolo leggermente favorito. Al centro dell'attacco Dusan Vlahovic. Ecco, di seguito, come dovrebbe scendere in campo la Fiorentina contro il Milan.