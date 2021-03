Fiorentina-Milan: la probabile formazione dei padroni di casa | News

Le ultime notizie sul Milan. Ecco come dovrebbe scendere in campo la Fiorentina nella gara di domani contro il Milan

Fiorentina-Milan, gara valida per la 28esima giornata di Serie A TIM, verrà disputata domenica alle 18 allo Stadio 'Artemio Franchi'. Cesare Prandelli, nonostante le assenze di Kokorin e Igor, può sorridere. L'ex ct della Nazionale italiana, infatti, ritrova tra i disponibili Castrovilli, Biraghi e Amrabat. Il primo scenderà quasi sicuramente in campo dal primo minuto, mentre per l'ex Inter ed ex Verona si prospetta un inizio di gara dalla panchina. Confermato il 3-5-2, la coppia d'attacco sarà composta da Vlahovic e Ribery. Ecco di seguito la formazione completa che dovrebbe affrontare la squadra di Pioli.