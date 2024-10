Fiorentina-Milan, le parole di Matteo Gabbia a 'DAZN'

Sulla sconfitta: "Sicuramente non siamo soddisfatti di come abbiamo approcciato la gara. Poi ci siamo compattati, ma questa sconfitta ce la sentiamo addosso e ci pesa perché arriva da una squadra che non ha fatto il massimo. Dobbiamo parlarne all'interno dello spogliatoio e capire perché abbiamo giocato così. All'interno della partita abbiamo giocato bene in alcuni momenti, ma non abbiamo avuto continuità. Nello spogliatoio dobbiamo guardarci in faccia e già ho visto la rabbia e la delusione giusta. Non c'è niente di bello stasera che si è perso, ma la squadra è compatta nell'essere delusa".