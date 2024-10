Sulla continuità: "Per me è chiaro che la squadra sia in crescita,a nche se non abbiamo vinto contro il Leverkusen. Oggi dobbiamo capire che è una partita importante e diversa rispetto all'ultima. Ci siamo allenati per questo e i giocatori hanno capito che queste partite si giocano in modo diverso. Oggi non è importante la qualità del gioco posizionale, ma è importante vincere. È sempre difficile fare tre punti sia in casa che fuori casa. La Serie A è il campionato più difficile di tutti e bisogna viverlo per capirlo. Una partita bisogna essere in un modo e una in un altro".