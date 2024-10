Alle ore 20:45 c'è Fiorentina-Milan al 'Franchi'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

A che ora gioca il Milan oggi?

Fiorentina-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze, la sfida Fiorentina-Milan, valevole per la 7^ giornata del campionato di Serie A 2024-2025. La Fiorentina di Raffaele Palladino ha 7 punti in classifica, frutto di una vittoria, 4 pareggi e una sconfitta nelle prime 6 partite disputate; il Milan di Paulo Fonseca, invece, è a quota 11 punti in virtù di 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, sempre nelle prime 6 gare disputate.