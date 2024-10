CALCIOMERCATO MILAN

Il calciomercato estivo è finito da poco più di due settimane e il Milan, come noto, ha concluso con successo cinque nuove operazioni in entrata. I rossoneri hanno infatti acquistato Alvaro Morata dall'Atlético Madrid, Strahinja Pavlović dal Salisburgo, Emerson Royal dal Tottenham, Youssouf Fofana dal Monaco e, infine, Tammy Abraham in prestito dalla Roma. In totale il Diavolo ha speso una cifra superiore ai 70 milioni di euro per rinforzare una squadra che, però, presenta ancora qualche lacuna.