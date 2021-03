Fiorentina-Milan 2-3, ennesima vittoria in trasferta: i numeri / Serie A News

Continua il grandissimo rendimento del Milan in trasferta. La vittoria contro la Fiorentina è una conferma. Ecco i numeri stagionali

E' ancora un Milan da trasferta. La squadra di Stefano Pioli, in questa Serie A, sta conquistando risultati straordinari lontano da San Siro. I rossoneri, con il successo contro la Fiorentina, hanno vinto 12 delle prime 14 trasferte stagionali in campionato (1N, 1P). Era successo solo quattro volte per una squadra nella storia della Serie A - l'Inter nel 2006/07, la Juventus nel 2017/18 e nel 2018/19 e il Napoli nel 2017/18. Sfida tra Vlahovic e Belotti come vice Ibra: queste le ultime