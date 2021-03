Fiorentina-Milan 2-3 al 90′: bella rimonta, vittoria pesantissima | Serie A News

È terminato da poco il match Fiorentina-Milan, match del 28° turno di Serie A. Ecco com'è andata la partita per i rossoneri di Stefano Pioli

È terminato da poco, allo stadio 'Artemio Franchi', il match Fiorentina-Milan, match della 28^ giornata di Serie A. Ecco com'è andata la partita per i rossoneri di Stefano Pioli. Una partita con tantissime emozioni che è terminata con una vittoria più che preziosa per i rossoneri. Ad aprire le danze ci ha pensato Zlatan Ibrahimovic che, sul filo del fuorigioco, buca Dragowski con il sinistro. Vantaggio che dura pochissimo: Erick Pulgar mette in porta un calcio di punizione da posizione defilata, ma Gianluigi Donnarumma non è esente da colpe.