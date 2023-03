Fiorentina-Milan 2-1 al 90′: una sconfitta meritata | Serie A News

Terminata Fiorentina-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco il racconto del secondo tempo del match del 'Franchi'

Daniele Triolo

È terminata da pochi istanti Fiorentina-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2022-2023 che si è svolta allo stadio 'Franchi' di Firenze. Ecco, dunque, il racconto del secondo tempo del match tra i viola di Vincenzo Italiano e i rossoneri di Stefano Pioli.

Fiorentina-Milan 2-1 al 90': il racconto del secondo tempo del 'Franchi' — Dopo che il primo tempo si è concluso 0-0, con un predominio territoriale della Fiorentina nella prima mezzora e un Milan che, nell'ultimo quarto d'ora, ha messo piano piano il naso fuori creando qualche grattacapo ai padroni di casa, la ripresa si apre con il meritato vantaggio dei viola.

Jonathan Ikoné si invola sulla destra, entra in area di rigore e viene affossato da Fikayo Tomori. L'arbitro Marco Di Bello di Brindisi, giustamente, fischia il penalty in favore dei padroni di casa. Dal dischetto si presenta Nico González che spiazza Mike Maignan: pallone a sinistra, portiere a destra e Fiorentina avanti di una rete.

Il Milan, colpito nell'orgoglio, reagisce subito, creando due palle gol tra il 51' e il 54'. Sul calcio d'angolo battuto da Sandro Tonali incorna di testa Olivier Giroud, ma il portiere viola, Pietro Terracciano, è bravo a sventare l'occasione dei rossoneri. Quindi è Ante Rebić ad andare al tiro da fuori area: anche in questa circostanza Terracciano è abile nel bloccare la sfera a terra.

Al 57', poi, sul lancio lungo di Tomori, è Theo Hernández a presentarsi a tu per tu con Terracciano: l'estremo difensore viola, però, chiude in uscita bassa lo specchio della porta al laterale francese del Milan. Pioli prova a dare una scossa ulteriore alla sua squadra al 66': toglie dal campo Giroud, Rebić e il rientrante Ismaël Bennacer, inserendo Zlatan Ibrahimović, Divock Origi e, a sorpresa, Tiémoué Bakayoko.

Un minuto più tardi, però, sono i viola ad andare vicini al gol del raddoppio: incursione di Dodô in piena area di rigore rossonera, Tomori e Tonali provano a fermarlo e, alla fine, limitato, il brasiliano non riesce ad impensierire più di tanto Maignan. Al 73', su cross dalla sinistra di Cristiano Biraghi, il bomber Arthur Cabral prova a svettare verso la porta, ma non trova l'impatto con il pallone.

Pioli inserisce al 74' anche Alexis Saelemaekers per Junior Messias, ma è Ibra a creare sconquasso nell'area viola qualche minuto più tardi. Igor, in ripiegamento difensivo, lo chiude in corner. Sul susseguente calcio d'angolo, Cabral in area di rigore prende il pallone di testa. Di Bello fischia il calcio di rigore convinto che l'attaccante l'abbia preso di mano. L'arbitro, poi, con l'ausilio del V.A.R., toglie giustamente il penalty ai rossoneri.

All'80', nella Fiorentina, entra Luka Jović: il serbo va subito a colpire di testa sul calcio di punizione battuto da Sofyan Amrabat, ma è bravo Maignan a dire di no all'ex Real Madrid. Pioli, all'83', tira fuori il deludente Charles De Ketelaere rispolverando dalla panchina anche Yacine Adli, ma il possesso palla offensivo resta dei viola. Il Diavolo non riesce più a rendersi pericoloso.

Jović, entrato molto motivato davanti al suo idolo Ibrahimović, all'87' chiude poi il match svettando, di testa, in piena area di rigore rossonera sul cross di Dodô: Maignan è battuto e meritato raddoppio viola. Nel recupero (95') segna Theo Hernández con un gran sinistro sotto la traversa, ma il risultato è soltanto meno amaro. Fiorentina-Milan 2-1 al 'Franchi'. Altro, brusco stop per i rossoneri - autori di una brutta prestazione - nella corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

