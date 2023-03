Fiorentina-Milan 0-0 al 45′: il Diavolo finisce in crescendo | Serie A News

Gioco fermo, poi, e stadio interamente in piedi, per tributare un lungo applauso a Davide Astori , a cinque anni esatti dalla sua improvvisa scomparsa. Tra il 18' e il 19' , poi, Nico González chiama due volte alla parata Maignan con due conclusioni mancine da appena fuori area: abile anche in queste due circostanze il portiere francese a dire di 'no' alle velleità offensive della Fiorentina.

Al 26' miracolo di Fikayo Tomori che salva sulla linea, in maniera quasi disperata, una conclusione di Bonaventura a botta sicura con palla quasi in porta a Maignan battuto. I rossoneri, di fatto, non sono ancora pervenuti in questo primo tempo dello stadio 'Franchi'. Pioli, a bordo campo, si agita in maniera convulsa: non è per niente contento dei suoi ragazzi. Lo stesso dicasi per Zlatan Ibrahimović, che prova a richiamare i suoi compagni all'attenzione in campo.