Fiorentina-Milan 2-1, Ribery ribalta il risultato / Serie A News

La Fiorentina ribalta il Milan con un gol di Franck Ribery con il piatto sinistro. Strada in salita per i rossoneri

Il Milan non è rientrato al meglio in campo dopo la fine del primo tempo. La Fiorentina ha preso campo fin da subito ed è riuscita a trovare il gol del vantaggio al minuto 51'. Bella azione di Eysseric sulla destra che trova Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è bravissimo ad appoggiare a Franck Ribery che arriva a rimorchio. Il francese piazza la palla di piatto sinistro alle spalle di un incolpevole Gianluigi Donnarumma.