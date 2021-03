Fiorentina-Milan 1-1 al 45′: subito Ibra, poi Pulgar su punizione | Serie A News

È terminato da poco il primo tempo di Fiorentina-Milan, match della 28^ giornata di Serie A. Ecco come sono andati i primi 45' di gioco

È terminato da poco, allo stadio 'Artemio Franchi', il primo tempo di Fiorentina-Milan, match della 28^ giornata di Serie A. Ecco come sono andati i primi 45' di gioco per i rossoneri di Stefano Pioli. Partita che sembrava subito in discesa per i rossoneri, in vantaggio dopo soli 9 minuti grazie al gol di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, pescato benissimo da Simon Kjaer, galleggia sul filo del fuorigioco e mette la palla alle spalle di Dragowski. Una gioia che dura soltanto 9 minuti: Erick Pulgar, da posizione defilata, conclude in porta direttamente da calcio di punizione. Gianluigi Donnarumma poteva fare sicuramente di più. Diavolo che rischia di finire il primo tempo in svantaggio a causa di un colpo di tacco splendido di German Pezzella, che si stampa sulla traversa. Squadre negli spogliatoi.