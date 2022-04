Fiorentina, i convocati di Vincenzo Italiano per il match contro il Milan

E' stata pubblicata la lista dei convocati dell'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, per il match di domani contro il Milan

Domani pomeriggio, alle ore 15.00, il Milan ospiterà la Fiorentina . La gara sarà valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A , con i rossoneri che vorranno ottenere un successo per consolidare ulteriormente la prima posizione. Dall'altro lato, i viola vorranno riscattare le due sconfitte consecutive rimediate contro Salernitana e Udinese.

Riguardo il match di domani, pochi minuti fa la Fiorentina ha pubblicato la lista dei convocati per la gara del 'Meazza' contro la squadra di Pioli. Sono presenti gli ex della gara Giacomo Bonaventura, Riccardo Saponara e Krzysztof Piatek, mentre non è stato convocato Alvaro Odriozola. Ecco, di seguito, la lista completa.