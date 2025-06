Finisce l’avventura di Pippo Inzaghi al Pisa: il comunicato del club

La prima delle due è arrivata, ora si attende l’altra. Come da copione, senza sorprese e intoppi, Pippo Inzaghi ha detto addio al Pisa, ora anche ufficialmente. Scrive così la società in un comunicato ufficiale: “ Il Pisa Sporting Club comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con il signor Filippo Inzaghi che da oggi lascia l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La Società ringrazia Filippo Inzaghi, unitamente al suo Staff, per l’opera professionale svolta e per il proficuo e vincente percorso congiunto, culminato con la Promozione nella Massima Serie. A loro giungano i migliori auspici per il prosieguo delle rispettive carriere”, si legge nella nota della società toscana neopromossa.

I MOTIVI DELLA SCELTA

Dopo la splendida cavalcata che ha riportato in Serie A il Pisa – a distanza di 34 anni dall’ultima volta – le parti sembrava dovessero continuare insieme, anche in virtù del contratto. Invece non hanno trovato accordi e compromessi per proseguire: Super Pippo Inzaghi forse pretendeva qualche garanzia in più per una Serie A senza affanni – onde evitare di “bruciarsi”, mentre il Pisa gli ha prospettato un’altra “politica”. E lui, forte pure dell’interesse del Palermo, non se l’è sentita.