FIGC, Gravina: “Serie A, stop il 20 marzo per dare spazio alla Nazionale”

Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, ha spiegato come la Serie A si possa fermare tra un mese per gli spareggi Mondiali degli Azzurri

Gabriele Gravina, Presidente della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) ha rilasciato un'intervista alla trasmissione 'Radio Anch'Io Sport', in onda sulle frequenze di 'Rai Radio 1'. Annunciando, di fatto, la possibilità di spostare la giornata di Serie A prevista per il prossimo 20 marzo per consentire alla Nazionale Italiana di Roberto Mancini di prepararsi al meglio per i playoff per i Mondiali di novembre-dicembre in Qatar.