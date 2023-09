Figc, accordo con Dazn: dal 24 settembre in onda gli audio fra Var e arbitri

La Figc ha trovato un accordo con Dazn, dal 24 settembre andranno in onda gli audio fra la camera Var e l'arbitro in campo

Siamo di fronte ad una svolta incredibile per la nostra Serie A. La Figc ha trovato un accordo con Dazn per trasmettere gli audio fra la camera Var e l'arbitro in campo. A tal proposito, come riportato da SportMediaset, ecco le parole di Gravina: "Siamo alla vigilia di una svolta importante nel modo di comunicare il calcio, con OPEN VAR vogliamo contribuire a creare nel nostro Paese una rinnovata cultura sportiva, una profonda conoscenza del regolamento del gioco più amato dagli italiani e far conoscere meglio il mondo arbitrale".