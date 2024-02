Ex Milan, Niang fa volare l’Empoli e raggiunge Leao: il dato sorprendente

M'Baye Niang, ex attaccante del Milan, è tornato giocare in Italia, l'Empoli lo ha acquistato durante la sessione di mercato appena passata. Il suo impatto in Toscana è stato devastante: secondo dati Transfermarkt, tre gol in altrettante partite, arricchite anche da un assist. A rendere ancora più preziose le statistiche vi è il fatto che non è mai partito nell'undici titolare in queste tre apparizioni, subentrando sempre dalla panchina.