Serie A – Il Monza esonera Alessandro Nesta: fatale la sconfitta con la Juventus

Il Monza ha ufficialmente comunicato l’esonero di Alessandro Nesta dalla carica di allenatore della Prima Squadra. Il club brianzolo ha ringraziato il tecnico per il suo lavoro svolto finora e gli ha augurato il meglio per il futuro. Questo il contenuto del breve ma significativo comunicato che ha sancito la fine dell’esperienza di Nesta sulla panchina del Monza .

La decisione arriva dopo l’ultima sconfitta subita in campionato contro la Juventus, partita che si è svolta allo U-Power Stadium. Attualmente, il Monza occupa l’ultima posizione in classifica, con soli 10 punti ottenuti in 17 partite di Serie A. L’ultima vittoria risale al 21 ottobre, quando i brianzoli superarono il Verona. Un avvio di stagione deludente, che ha portato il club a prendere la difficile decisione di separarsi dall’ex difensore del Milan e della Nazionale. Ora il Monza cerca un nuovo tecnico che possa invertire la rotta e risollevare le sorti della squadra.