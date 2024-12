Monza, Galliani ringrazia i tifosi: “Andiamo avanti insieme!”

L'amministratore delegato del Monza , Adriano Galliani , ha commentato il ko contro il Lecce al Via del Mare. Nonostante la sconfitta, Galliani ha ribadito il pieno sostegno al tecnico Alessandro Nesta , confermando la fiducia nel mister immediatamente dopo il fischio finale. L'ex dirigente del Milan , che ha vissuto una lunga e ricca carriera accanto a Silvio Berlusconi, ha voluto ringraziare i tifosi per il loro continuo affetto e supporto. "Grazie ai nostri tifosi per l’affetto e il supporto con il quale ci seguono sempre e che anche oggi ci hanno dimostrato. Ripartiamo da questo e guardiamo avanti insieme! Sempre forza Monza", ha dichiarato Galliani .

Il Monza si trova in una situazione di classifica delicata, con la necessità di risalire per consolidare la propria posizione nella parte centrale della Serie A. Nonostante qualche passo falso, la squadra brianzola continua a lottare per la salvezza e, sotto la guida di Nesta, spera di trovare la continuità necessaria per evitare la zona retrocessione. L'esperienza di Galliani, unita alla determinazione del tecnico, è vista come fondamentale per superare questo periodo di difficoltà e guardare con fiducia alle prossime sfide.