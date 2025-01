Ex Milan, Galliani: “Accuse su Berlusconi infamanti, pronti a querelare”

Le motivazioni politiche dietro il rifiuto

Galliani ha poi risposto alle motivazioni sollevate dai consiglieri di centrosinistra, che hanno criticato l'intitolazione dello stadio anche per fatti legati alla politica e a dichiarazioni passate di Berlusconi. Una di queste, in particolare, riguarda la famosa promessa di un "pullman di prostitute" in caso di vittoria contro la Juventus, una frase che continua a suscitare polemiche. "Cosa c’entra tutto ciò con l'intitolazione di uno stadio?", ha commentato Galliani, facendo riferimento alla polemica che si è accesa attorno alla proposta. "Il Consiglio poteva prendersi il tempo necessario per decidere, ma non doveva cadere in una discussione così squallida. Non ce l’ho con il sindaco Piotto, che è una brava persona, ma non capisco come si possa arrivare a tanto".