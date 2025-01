Ex Milan – Daniel Maldini protagonista col Monza: firma il raddoppio

Nel secondo tempo, Maldini prende in mano la scena. Al 63’, l’ex rossonero sigla il 2-0 con un gol che arriva in un momento cruciale della partita. Un colpo di testa preciso su assist da calcio d’angolo, che sancisce un’altra serata positiva per il giovane attaccante. Il gol di Maldini è il suo primo in Serie A con la maglia del Monza , e arriva in una delle partite più importanti per la squadra.

La Fiorentina non molla e accorcia le distanze con Beltran, che segna su rigore al 72’. Ma nonostante i tentativi di recupero degli ospiti, il Monza difende bene e porta a casa tre punti cruciali. Per Daniel Maldini, la soddisfazione di essere protagonista in una vittoria che, oltre ai punti, rappresenta una grande conferma per il suo percorso in biancorosso. Un segnale positivo, soprattutto per lui, che continua a dimostrare il suo valore dopo aver lasciato il Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuovo nome a centrocampo: in Francia scrivono che ... >>>