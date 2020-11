Ex Milan – Birsa: risoluzione contrattuale col Cagliari

Birsa-Cagliari: rescissione consensuale

ULTIME NOTIZIE SERIE A NEWS – L’ex rossonero Valter Birsa ha rescisso ieri il suo contratto con il Cagliari: questo il comunicato ufficiale del club sardo.

“Il Cagliari Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo di risoluzione consensuale del contratto con Valter Birsa: arrivato in Sardegna nel gennaio del 2019, il centrocampista sloveno ha collezionato 28 presenze in maglia rossoblù. Il Club augura a Valter le migliori fortune per il continuo della sua carriera”.

