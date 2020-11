Ibrahimovic-Svezia, pace fatta? Ieri incontro a Milano col Ct

Incontro a Milano tra Ibrahimovic e il Ct Andersson

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ieri a Milano c’è stato un incontro tra Zlatan Ibrahimovic e il Ct della Svezia Janne Andersson. Secondo quanto scritto, però, da ‘svenskfotboll.se’, lo stesso Andersson e Håkan Sjöstrand, segretario generale della Federcalcio svedese, sono stati a Milano per parlare con Ibrahimovic di un suo possibile ritorno in Nazionale. L’incontro tra i tre è avvenuto ieri e, a quanto pare, è stato molto proficuo.

Queste le dichiarazioni del C.T. Andersson sul summit con Ibrahimovic: “Dopo che Zlatan ha aperto al ritorno in Nazionale è sembrato importante e giusto incontrarsi per discuterne il prima possibile. Sono contento che ci siamo riusciti a vederci così preso. L’incontro è stato molto positivo, siamo d’accordo sul fatto che continueremo il dialogo nei prossimi mesi“. Possibile, dunque, un ritorno di Ibra in nazionale? Gli screzi negli ultimi anni sono stati diversi, ma con Zlatan nulla è scontato. Intanto, possibile colpo a parametro zero per i rossoneri: ci sarebbe l’accordo!