Calciomercato Milan – Colpo a parametro zero: c’è l’accordo | News

Calciomercato Milan – Accordo con Thauvin!

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – La notizia rimbalza ormai da tempo da una parte all’altra dell’Europa. Tabloid francesi e spagnoli riportano con forza di un accordo ormai prossimo all’annuncio tra il Milan e Florian Thauvin, fantasista francese dell’Olympique Marsiglia in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Le possibilità che il classe 1993 rinnovi col club transalpino sono ormai prossime allo zero e, dunque, Paolo Maldini e Frederic Massara sarebbero al lavoro da tempo per cercare di convincerlo a firmare coi rossoneri.

La proposta del Milan è quella di contratto di 4 anni a 3 milioni a stagione che, stando a quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com‘, sarebbe stato accettato da Thauvin. Dunque, se la notizia venisse confermata nelle prossime settimane, il Milan avrebbe già messo a segno il primo importantissimo colpo di calciomercato in vista della prossima stagione, ma non è da escludere nemmeno che – attraverso un indennizzo al Marsiglia – il calciatore possa anticipare il suo trasferimento già a gennaio.

L’acquisto di Florian Thauvin, coetaneo e ruolo simile a quello di Hakan Calhanoglu, potrebbe essere conseguente ad un mancato raggiungimento di accordo nella trattativa tra il club rossonero e il numero 10 turco per il rinnovo di contratto. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, ci sarebbe stato un brusco stop e l’agente dell’ex Bayer Leverkusen – Gordon Stipic – sarebbe in stretto contatto col Manchester United. Da tempo è noto come Calhanoglu abbia sparato molto alto al club rossonero per porre la sua firma sul rinnovo di contratto in scadenza il prossimo 30 giugno (c’è chi parla di addirittura 7 milioni). Una cifra che certamente le casse del club di via Aldo Rossi non possono sostenere in quanto è stata dettata una linea da perseguire. Paolo Maldini, in questo senso, lo ha fatto capire più volte: “Si deve essere felici in due”, concetto ripetuto in diverse occasioni.

L’offerta del Milan per Calhanoglu c’è stata, il turco l’ha valutata e, come sembra, l’abbia respinta aspettandosi un ingaggio superiore. Il turco si guarda intorno, ma anche il club rossonero fa lo stesso. In questa ottica, dunque, il Milan pare abbia bloccato Florian Thauvin, sul quale c’erano anche altre importanti squadre europee. Intanto, ieri sera Paolo Maldini ha parlato prima del match di Lille: le sue dichiarazioni>>>