Espulsione Ibrahimovic, nuovi particolari sulla decisione di Maresca | News

Le ultime notizie sul Milan. Secondo alcuni testimoni, Maresca sembra aver capito bene le parole di Ibrahimovic: emergono nuovi dettagli

Durante il match di ieri pomeriggio al 'Tardini' tra Parma e Milan, Zlatan Ibrahimovic è stato espulso dall'arbitro Maresca al 60esimo minuto del secondo tempo. Tale decisione è stata presa dal direttore di gara in seguito a delle 'espressioni ingiuriose' pronunciate dall'attaccante svedese nei suoi confronti. Stando a quanto si sente dalle immagini, Ibra non sembra offendere l'arbitro napoletano, anche se il suo "mi sembra strano" è preceduto da alcuni rumori che non consentono di sentire bene quello che ha detto poco prima. Maresca, dal canto suo, ha sentito un "sei un ba....do", anche se alcuni testimoni presenti allo stadio hanno confessato ciò che ha detto il numero undici rossonero.

Da come riferisce Sky Sport, secondo i presenti sul luogo, Ibrahimovic avrebbe pronunciato "Vai a casa, vai a casa, se non ti interessa, se non ti frega che cosa fai qua?", prima del "mi sembra strano, eh!". Un cartellino rosso per 'cumulo', dunque, quello che l'arbitro ha sventagliato all'attaccante del Milan. Stando alle ricostruzioni, lo stesso Zlatan avrebbe provocato Maresca durante l'arco del primo tempo. Nonostante ciò, il fischietto napoletano non ha sanzionato con un'ammonizione il centravanti svedese. Adesso l'ex Galaxy rischia due turni di stop, anche se la società farà ricorso se dovesse essere confermata tale sanzione. Riguardo il mercato, Massara vuole portare al Milan Antonio Mirante.